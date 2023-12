Mar Rosso: Houti rivendicano nuovo attacco a una nave da carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato ieri un nuovo attacco missilistico contro una nave da carico nel Mar Rosso e un attacco con droni verso Israele in solidarietà con la Striscia di Gaza. In un comunicato, i ribelli hanno affermato di aver "effettuato un'operazione mirata contro una nave commerciale", identificata come la Msc United, e di aver lanciato "diversi droni contro obiettivi militari" nel sud di Israele. Quelli rivendicati ieri sono gli ultimi di una serie di attacchi con droni e missili lanciati dai ribelli dopo l'inizio della guerra tra Israele e l’organizzazione islamista Hamas il 7 ottobre. Gli Houthi affermano di prendere di mira Israele e le navi legate ad Israele per chiedere l'interruzione dell'offensiva nella Striscia di Gaza, dove le operazioni militari contro Hamas hanno causato la morte di più di 20mila persone. Ieri le Operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) hanno confermato che "esplosioni sono state udite, missili sono stati avvistati" vicino al porto di Hodeida sulla costa occidentale dello Yemen, aggiungendo che una nave in transito e il suo equipaggio sono al sicuro. La nave ha successivamente proseguito il suo viaggio, senza riportare danni significativi o feriti. Altre due esplosioni sono avvenute ieri vicino a un'altra nave al largo di Hodeida, secondo l'autorità marittima britannica. Esplosioni sono state udite inoltre al largo della penisola del Sinai in Egitto; le Forze di difesa israeliane hanno successivamente dichiarato di aver intercettato oggetti aerei sul Mar Rosso.(Rel)