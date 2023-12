Corea del Nord: al via riunione di fine anno del Partito del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del lavoro della Corea del Nord ha aperto ieri una riunione chiave di fine anno per esaminare le sue politiche del 2023 e discutere una bozza di bilancio per l'anno successivo, con il leader Kim Jong-un che ha personalmente elogiato i successi nel rafforzamento della "potenza nazionale". Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Kim, che ha presieduto la riunione plenaria del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, ha definito il 2023 "un anno di grande svolta", in cui la Corea del Nord "ha lasciato una grande traccia nel glorioso percorso di sviluppo per migliorare la potenza nazionale e aumentare il prestigio del Paese". Il rapporto letto dal leader nordcoreano afferma che sono stati compiuti "cambiamenti e progressi" in settori come politica, difesa nazionale e diplomazia, ha aggiunto. (segue) (Git)