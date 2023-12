Ucraina: dopo un anno di controffensiva Kiev arriva al 2024 con alcune vittorie e tante sfide impreviste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi risultati restano comunque lontani dagli obiettivi fissati da Kiev all'inizio della controffensiva. Ad affermarlo è stata la stessa leadership ucraina. In particolare, il primo novembre scorso il comandante in capo delle Forze armate ucraine, il generale Valerij Zaluzhnyj, ha ammesso in un'intervista al quotidiano britannico "The Economist" che la controffensiva ha raggiunto "una fase di stallo". Secondo il quotidiano ucraino "Ukrainska Pravda", il mancato raggiungimento di risultati sperati avrebbe causato un conflitto tra Zaluzhnyj e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, anche se quest'ultimo non ha confermato tali indiscrezioni. Nel mentre, il conflitto israelo-palestinese iniziato il 7 ottobre ha aperto un fronte di rischio per l'Ucraina, che ora rischia di ottenere meno aiuti del previsto. Zelensky ha espresso queste preoccupazioni nel corso della sua conferenza stampa del fine anno, osservando che alcuni Paesi hanno iniziato a cambiare priorità, "bilanciando gli aiuti all'Ucraina e all'Israele". (segue) (Kiu)