Ucraina: dopo un anno di controffensiva Kiev arriva al 2024 con alcune vittorie e tante sfide impreviste (4)

- Un'altra questione che diventa sempre più rilevante per l'Ucraina è la mobilitazione, con il crescente bisogno di rinforzi lungo il fronte. Il presidente ucraino ha rilevato nel corso della recente conferenza stampa che lo Stato maggiore di Kiev intende reclutare circa 450-500 mila persone. La decisione però non è stata ancora concordata, visto che i problemi con la rotazione delle truppe e il finanziamento dell'esercito non sono stati ancora risolti. Zelensky ha anche evidenziato la necessità di abbassare l'età della leva militare da 27 a 25 anni, escludendo tuttavia la possibilità di reclutare anche le donne. A differenza dell'Ucraina, la Russia invece sembrerebbe di non avere bisogno di svolgere una nuova ondata della mobilitazione nel prossimo futuro. Lo ha confermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della sua conferenza stampa del fine anno. Infatti, negli ultimi eventi pubblici il titolare del Cremlino ha ribadito la determinazione della Russia a continuare le ostilità in Ucraina, finché gli obiettivi dell'operazione militare speciale non saranno raggiunti. Nel 2023 la Russia ha ottenuto alcuni successi sul fronte, prendendo il controllo delle città di Bakhmut e Soledar e del villaggio di Khromove, situati nella regione di Donetsk. Attualmente gli sforzi principali delle truppe di Mosca sono concentrati nei dintorni della città di Avdiivka, che si trova nella medesima regione. La località rappresenta un interesse per le forze russe, in quanto si tratta di un importante snodo logistico e un caposaldo utilizzato dall'esercito di Kiev per lanciare attacchi contro le città di Donetsk e Yasinovataya. (segue) (Kiu)