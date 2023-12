Veneto: pubblicato il calendario fieristico 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cavallo fra gennaio e febbraio, dal 31 al 3 febbraio, a Verona, si terrà la ‘Fiera Agricola’, seguita nei giorni successivi, dal 3 al 4 febbraio dalla fiera ‘Pescare Show’ di Vicenza. A seguire si svolgeranno l’’European Outdoor Show’ (Verona, dal 17 al 19 febbraio), ‘Abilmente Primavera’ (Vicenza, dal 22 al 25 febbraio), il ‘Progetto Fuoco’ (Verona, dal 28 febbraio al 2 marzo). Il mese di marzo si aprirà con l’’Antica Fiera di Godega’, il salone del turismo locale sostenibile, che si svolgerà dal 2 al 4 marzo a Godega di Sant’Urbano. Nello stesso mese seguiranno poi il ‘Model Expo Italy’ (a Verona, il 9 e 10 marzo), il ‘Letexpo’ (Verona, 13 – 16 marzo), ‘Agrimont’ (Longarone, 16-24 marzo), ‘Mondomotori’ (Vicenza, 23-24 marzo). In apertura di aprile si terrà invece la fiera nazionale ‘Caccia, pesca e natura’, in scena a Longarone dal 12 al 14 aprile. Sarà poi seguita da tre eventi che si svolgeranno dal 14 al 17 aprile, a Verona, il ‘Sol & Agrifood’ e il ‘Vinitaly’, e a Vicenza, l’’Enolitech’. Sempre nel capoluogo vicentino dal 18 al 20 aprile si svolgerà inoltre il ‘Palakiss Jewelry Spring Show’. Ad aprire il mese di maggio sarà invece l’’Expo Be Active’ che si svolgerà a Vicenza, dal 3 al 5 maggio; nel medesimo mese si svolgeranno poi la ‘Fiera Campionaria’ (Padova, 11-19 maggio), il ‘Focus on Pcb’ (Vicenza, 15-16 maggio), il ‘Verona Mineral Show – Geo Business’ (Verona, 24-26 maggio), il ‘Vapitaly’ (Verona, 25-27 maggio). L’unica fiera che si svolgerà nei primi giorni di giugno sarà invece il ‘Salone Nautico’ di Venezia dal 29 maggio al 2 giugno. Nei mesi estivi ci saranno poi altri due appuntamenti fieristici di carattere internazionale, l’11 e il 12 luglio il ‘World Architectour/Africa’ a Padova e la ‘Fiera di Santo Stefano’, dal 1 al 5 agosto, a Concordia Saggittaria. Settembre si aprirà con ‘Vicenzaoro September’ (Vicenza, 6-10 settembre), contemporaneamente al ‘Palakiss Jewelry Summer Show’. (segue) (Rev)