Fvg: Regione punta sulle famiglie, 65 milioni di investimenti contro denatalità (3)

Secondo l'assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, servono misure "trasversali e strutturali" per favorire un'inversione dei trend negativi in fatto di natalità, che stanno già avendo un impatto sulle scuole e sul mondo del lavoro: negli ultimi tre anni il calo demografico che ha fatto registrare in Friuli Venezia Giulia la perdita di oltre seimila studenti. La Regione punta perciò su tre direttrici: misure conciliative, come l'abbattimento delle rette dei nidi e la dote famiglia; misure per l'occupazione femminile, con incentivi per l'assunzione di donne e mamme; e, infine, misure per lo sviluppo di un sistema di imprese benefit.