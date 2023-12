Imprese: Giappone pronto a intervento contro monopoli di Google e Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta lavorando a nuovi regolamenti che imporrebbero a giganti tecnologici come Apple e Google di consentire l'uso di app store e sistemi di pagamento esterni sui loro sistemi operativi mobili, al fine di limitare gli abusi della loro posizione dominante nel mercato giapponese. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", secondo cui un apposito disegno di legge dovrebbe essere presentato al parlamento giapponese nel 2024. Secondo le anticipazioni, il provvedimento limiterebbe le azioni degli operatori di piattaforme che cercano di trattenere gli utenti nei propri ecosistemi e di escludere i concorrenti, concentrandosi principalmente su quattro aree: app store e pagamenti, ricerca, browser e sistemi operativi. Il piano prevedrebbe anche che la Japan Fair Trade Commission possa infliggere multe in caso di violazioni, che sulla base della legislazione già in vigore potrebbero ammontare a circa il 6 per cento del ricavo derivante dalle attività “problematiche”. I dettagli saranno definiti questa primavera. (segue) (Git)