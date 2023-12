India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno si è recato negli Stati Uniti per la sesta volta in veste ufficiale dal 2014, ma per la prima volta in visita di Stato, superiore per grado di solennità e prestigio alle precedenti, un onore riservato in passato solo a due leader indiani: al presidente Sarvepalli Radhakrishnan nel 1963 e al primo ministro Manmohan Singh nel 2009. Sono lontani i tempi in cui gli Usa negavano a Modi, allora capo del governo statale del Gujarat, il visto di ingresso, a causa della gestione delle violenze interreligiose scatenate nel 2002 nello Stato da un incendio doloso a un treno di pellegrini indù, con rappresaglie nei confronti dei musulmani protrattesi per mesi. A settembre, a Nuova Delhi, Modi è stato protagonista del vertice del G20, che ha potuto rivendicare come un successo. La riunione dei leader, diversamente dalle ministeriali che l’hanno preceduta, si è conclusa con un comunicato congiunto, frutto di un compromesso sulla parte dedicata alla guerra in Ucraina che i Paesi occidentali hanno comunque ritenuto preferibile al fallimento del summit. La presidenza indiana del G20, presentatasi come “voce del Sud globale”, ha avuto anche la soddisfazione di annunciare l’ingresso dell’Unione africana come membro a pieno titolo. Quando ha passato il testimone, Modi ha salutato “l’alba di un nuovo multilateralismo”. (segue) (Inn)