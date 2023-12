India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suscitare qualche dubbio su Nuova Delhi, però, è un’inchiesta della procura di New York, che ha portato all’incriminazione di un cittadino indiano, Nikhil Gupta, accusato di aver tentato di assassinare su incarico di un “ufficiale” dell’intelligence indiana l’attivista per il separatismo sikh Gurpatwant Singh Pannun, cittadino statunitense. La rivelazione dell’inchiesta statunitense, alla fine di novembre, è giunta a due mesi dall’accusa lanciata dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau, che ha pubblicamente chiamato in causa l’India, sulla base di informazioni di intelligence, per l’omicidio di un altro attivista separatista sikh, Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese, avvenuto a giugno vicino Vancouver. Nuova Delhi, respingendo le accuse del Ottawa, ha preteso un ridimensionamento della rappresentanza diplomatica canadese. La questione non si è ancora chiusa, ma l’emissione di visti per i cittadini canadesi, dopo essere stata sospesa, è ripresa. Quanto agli Usa, dopo gli “input” ricevuti, l’India, attraverso il suo ministero degli Esteri, ha definito il caso “in contrasto” con le proprie politiche e annunciato l’istituzione di un comitato d’inchiesta di alto livello per occuparsi della questione. (segue) (Inn)