Ucraina: dopo un anno di controffensiva Kiev arriva al 2024 con alcune vittorie e tante sfide impreviste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine del 2023 è segnata dall'indecisione di Stati Uniti e Unione europea che non hanno ancora raggiunto il consenso su nuovi aiuti finanziari da destinare all'Ucraina, e ciò mentre le tensioni in Medio Oriente si intensificano e i rischi di possibili nuovi attacchi della Russia contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina restano di attualità. Mentre Kiev prosegue la lotta per la sua indipendenza e per le sue ambizioni di diventare membro dell'Ue e della Nato, uno degli obiettivi principali per il Paese nel prossimo anno è quello di evitare che il conflitto con la Russia si congeli. L'Ucraina, tuttavia, sembra essere determinata ad attenersi ai suoi obiettivi originali, ovvero la completa liberazione dei territori, dal momento che nessun rappresentante della leadership di Kiev nel corso del 2023 ha dimostrato la disponibilità a trattare con Russia nel prossimo futuro. Anche su questo punto il presidente Zelensky è stato molto netto nella conferenza stampa di fine anno, ribadendo che l’unica formula di pace attuabile è quella proposta dallo stesso capo dello Stato. (Kiu)