Fvg: Schneider (Federalberghi), bene presenze 2023, ma a Natale non c’è il tutto esaurito

- Il 2023 è stato un buon anno per gli albergatori del Friuli Venezia Giulia, anche se alcune destinazioni hanno faticato più di altre. A dirlo è la presidente di Federalberghi, Paola Schneider, al termine di un anno che ha fatto registrare il record storico di presenze per la regione, superando quota 10 milioni. Numeri che potrebbero crescere in questi giorni di festa: secondo i dati comunicati dalla Regione, solo le prevendite degli skipass per gli impianti sciistici di Sella Nevea, Zoncolan, Tarvisio e Piancavallo, concluse il 4 dicembre, hanno portato un incasso di oltre 1 milione 345 mila euro, il 71 per cento in più di quanto registrato lo scorso anno. (segue) (Frt)