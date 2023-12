Fvg: Schneider (Federalberghi), bene presenze 2023, ma a Natale non c’è il tutto esaurito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’ultimo scorcio dell’anno sta andando abbastanza bene, ma non c’è il tutto esaurito anche perché c’è poca neve e tanti aspettano l’ultimo momento per prenotare le ferie contando sulle offerte last minute. Peccato per la mancanza di neve, ma in generale siamo soddisfatti”, racconta Schneider a “Nova”. Ad apprezzare un soggiorno in Friuli Venezia Giulia sono stati soprattutto gli stranieri: in estate i turisti provenienti da Austria e Germania sono cresciuti del 6,8 per cento, arrivando a quota 2,3 milioni. In crescita anche gli anglofoni, con il + 62 per cento degli arrivi dall’Irlanda, grazie anche al nuovo volo Trieste-Dublino inaugurato a marzo, e il +29,3 per cento dal Regno Unito. Aumentano del 25 per cento, invece, i turisti provenienti dall'Est Europa: Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria rappresentano il terzo mercato della regione dopo quello tedesco. (segue) (Frt)