Fvg: Schneider (Federalberghi), bene presenze 2023, ma a Natale non c’è il tutto esaurito (3)

- A fare più fatica è stata la montagna, soprattutto a causa delle frequenti piogge di luglio. “Abbiamo cercato di recuperare, ma ci sono stati momenti abbastanza difficili. Adesso c’è il problema della frana di Passo Monte Croce Carnico, tra Italia e Austria, che penalizzerà il turismo non tanto invernale, ma estivo”, avverte la presidente di Federalberghi. “Spero che per allora qualcosa venga fatto. È difficile che sia ripristinata integralmente la strada, ma bisognerà trovare delle alternative”. In generale, le criticità maggiori le hanno affrontate le località più piccole, anche se lo sviluppo di un turismo “lento” e fuori dai soliti itinerari le sta premiando. “Il turismo adesso si spalma sul territorio – spiega Schneider - prima si andava sempre nelle solite destinazioni turistiche, ora invece la gente riesce a informarsi meglio, attraverso i canali social, e anche in alcuni paesini le persone che passano si fermano alla ricerca di tipicità. Soprattutto con le bici e le e-bike oggi si può andare dappertutto”. (segue) (Frt)