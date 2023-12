Veneto: pubblicato il calendario fieristico 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi – aggiunge - le fiere giocano ancora un ruolo fondamentale per la conoscenza dei brand e mettere in luce le caratteristiche di un prodotto, i punti di forza di un marchio. Sono un confronto fra le diverse realtà commerciali in cui testare i gusti del pubblico, ma sono anche un momento per comprendere l’impegno quotidiano che sta dietro a queste grandi e piccole manifestazioni. Le fiere mantengono, dunque, tutta la loro importanza anche nell’era digitale come strumento di comunicazione e di promozione aziendale, ma anche di valorizzazione del nostro patrimonio di conoscenze e competenze, come pure del patrimonio culturale del nostro ‘Veneto, the Land of Venice’. Sono certo che questo Calendario Fieristico Regionale 2024 sarà un utile strumento di consultazione e guiderà il lettore alla scoperta delle nostre eccellenze in fiera”. Corposo il ruolo occupato dalle fiere internazionali e nazionali: ad aprire le danze del nuovo anno, dal 19 al 21 gennaio 2024, sarà il ‘Motor Bike’ Expo a Verona, seguito poi dal ‘Vicenzaoro January’ a Vicenza (19-23 gennaio), e negli stessi giorni e nella stessa città, dal ‘T-Gold, International Jewellery Technology Show’ e dal ‘Palakiss Jewelry Winter’. Dal 28 al 31 gennaio 2024 a Carole si svolgerà invece la ‘Fiera dell’Alto Adriatico’. (segue) (Rev)