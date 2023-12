Fvg: Regione punta sulle famiglie, 65 milioni di investimenti contro denatalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le novità più rilevanti le ha rimarcate il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in occasione della conferenza stampa di fine anno, rivendicando l’aumento del 350 per cento degli investimenti, passati dai 20 milioni del 2018 ai quasi 70 milioni del 2024. Il prossimo anno verranno infatti sperimentate due nuove misure, dal valore di 18 milioni di euro in tre anni, pensate per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari: la prima prevede un abbattimento di 20 mila euro del mutuo per l’acquisto della casa alla nascita del terzo figlio alle famiglie che si impegnino a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per tre anni; la seconda un prestito agevolato da 30 mila euro da estinguere in 5 anni per le coppie che intendano comprare casa, con un contributo di 15 mila euro alla nascita del primo figlio e un altro di pari importo alla nascita del secondo. (segue) (Frt)