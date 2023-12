Fvg: Regione punta sulle famiglie, 65 milioni di investimenti contro denatalità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2024 saranno potenziate le misure già in essere, con l'aumento degli importi e dei limiti Isee per tutte le misure legate a Carta famiglia e quelle per il diritto allo studio studentesco e universitario, al fine di incrementare la platea dei beneficiari. Continueremo a contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare l'attrattività del territorio attraverso il miglioramento delle prospettive occupazionali di giovani e donne e il potenziamento del sistema di welfare”, ha assicurato Rosolen. (Frt)