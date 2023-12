Germania: rafforzato il dispositivo di sicurezza del duomo di Colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo di sicurezza del duomo di Colonia è stato rafforzato a seguito della recente minaccia terroristica che ha interessato la cattedrale. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, al di fuori delle funzioni religiose, il tempio rimarrà chiuso “fino a Capodanno”. Messe e confessioni saranno possibili dopo i controlli di sicurezza. “Nella maggior parte dei casi”, le visite turistiche non saranno consentite. In particolare, sono esclusi i tour sui tetti, negli scavi, al tesoro e alla piattaforma panoramica. Le visite già concordate verranno, invece, effettuate. Il funzionamento del dispositivo di sicurezza verrà stabilito giorno per giorno. Nella giornata del 23 dicembre, un'agenzia di intelligence straniera ha segnalato alle autorità tedesche che un gruppo di terroristi jihadisti pianificava attentati contro la cattedrale di Colonia, una chiesa di Vienna che potrebbe essere il duomo di Santo Stefano e a Madrid. Gli attacchi avrebbero dovuto aver luogo durante le cerimonie di Natale e Capodanno. A seguito dell'avvertimento, diversi arresti sono stati effettuati a Vienna e nel Saarland. Secondo il quotidiano “Bild”, si tratterebbe di tagiki che compongono una cellula dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (Ispk), diramazione del gruppo terroristico in Afghanistan. Dopo l'allarme, perquisizioni sono state effettuate all'interno del duomo di Colonia alla ricerca di esplosivi, che non sono stati trovati. (Geb)