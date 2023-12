India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benché le due oscure vicende tocchino il delicato tema della sicurezza (oltre a quello dei diritti umani), in prospettiva non dovrebbero compromettere i rapporti con i due alleati, soprattutto quelli con gli Stati Uniti, considerata la loro natura strategica. Per ora chiudono con un’ombra un anno pieno di luci per un Paese in rapido sviluppo che ormai ha un posto tra i potenti. Tra i Paesi che negli ultimi anni hanno stretto i legami con quest’India in ascesa c’è l’Italia. Dal 2017 le relazioni sono state progressivamente rafforzate e proprio quest’anno, a marzo, in occasione della visita a Nuova Delhi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del suo incontro con Modi, sono state elevate al rango di partenariato strategico, un salto di qualità che si è concretizzato in diversi accordi di cooperazione, a cominciare dal settore chiave della difesa. (Inn)