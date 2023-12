Germania: l'economia contro le elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse associazioni economiche tedesche si sono espresso contro l'ipotesi di elezioni anticipate in Germania invocate da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i principali partiti di opposizione. Il presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Peter Adrian, ha dichiarato: “Secondo la mia opinione personale, nuove elezioni farebbero perdere molto tempo al Paese a causa dello stallo, della campagna elettorale e della crescente incertezza”. Per Adrian, governo, opposizione e Laender sono chiamati a trovare soluzioni agli attuali problemi della Germania, “soprattutto decisioni per migliori opportunità di crescita”. A sua volta, il presidente dell'Associazione federale del commercio all'ingrosso, del commercio estero e dei servizi (Bga); Dirk Jandura, ha affermato: “Non abbiamo bisogno di ulteriori disordini attraverso nuove elezioni, ma di un governo che affronti la realtà”. Jandura ha aggiunto: “Le nostre sfide attuali - conflitti geopolitici, debito pubblico elevato, scarsa attività di investimento, gravi carenze nelle infrastrutture, calo di competitività, deficit di digitalizzazione... - non saranno risolte con le elezioni”. In vantaggio nei sondaggi, Cdu e Csu hanno proposto di anticipare il voto per il rinnovo del Bundestag dall'autunno del 2025 al 9 giugno 2024, quando in Germania si terranno le elezioni europee. (Geb)