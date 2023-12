Germania: Kretschmer (Cdu), candidato cancelliere dei popolari già deciso, è Merz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) hanno già deciso chi sarà il loro candidato cancelliere alle prossime elezioni in Germania: Friedrich Merz, presidente del primo partito e capogruppo delle due principali forze di opposizione al Bundestag. È l'opinione del primo ministro della Sassonia, Michael Krteschmer, esponente della Cdu. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, per Kretschmer la candidatura di Merz a capo del governo federale è sostenuta da entrambi i partiti popolari. La decisione ufficiale avverrà in autunno, “sicuramente” dopo le elezioni statali in programma a settembre in Brandeburgo, Turingia e Sassonia. Sulla scelta di Merz come candidato cancelliere di Cdu e Csu si è mostrato più scettico Hendrik Wuest, il primo ministro cristiano-democratico del Nordreno-Vesftalia. Da tempo, Wuest è considerato un possibile sfidante di Merz nella scelta del candidato dei popolari a capo del governo federale. (Geb)