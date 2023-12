India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine degli anni Ottanta del Novecento l’allora primo ministro dell’India Rajiv Gandhi discuteva con il leader cinse Deng Xiaoping del “secolo asiatico”. L’attuale premier indiano, Narendra Modi, dichiara che è arrivato “il momento dell’India”. Il 2023, in effetti, potrebbe essere ricordato come l’anno del definitivo riconoscimento dell’India tra gli attori di rilievo globale e la rivalità geopolitica con la Cina è un fattore determinante in questa ascesa. Vari altri elementi stanno contribuendo a elevare lo status del Paese, che oltretutto ha avuto nei mesi scorsi una particolare visibilità grazie al turno di presidenza del G20. L’India è la quinta potenza economica del mondo e tra le prime cinque è quella che cresce di più: 7,2 per cento il tasso di crescita nell’anno fiscale 2022-23, terminato a marzo; 6,3 per cento quello previsto sia per l’esercizio in corso sia per il prossimo nell’ultimo rapporto “World Economic Outlook” del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicato a ottobre. Secondo l’agenzia di rating S&P Global, il Paese dovrebbe diventare la terza potenza mondiale entro il 2030, con un prodotto interno lordo di 7.300 miliardi di dollari, contro i 3.500 miliardi del 2022, superando il Giappone e la Germania e posizionandosi dietro la Cina e gli Stati Uniti. (segue) (Inn)