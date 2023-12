India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno l’India è arrivata sulla Luna con la sua sonda Chandrayaan-3: è il quarto Paese a riuscirci dopo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, e il primo a raggiungere il Polo sud del satellite naturale della Terra. Nel 2024 dovrebbe essere lanciata la missione lunare con equipaggio Gaganyaan: un programma spaziale indicativo dei progressi e delle aspirazioni del Paese. È anche per la spinta dei suoi settori scientifici e tecnologici che l’India è una destinazione attraente per gli investitori. Al tempo stesso, l’attrattività è legata agli aspetti di arretratezza, alle potenzialità ancora inespresse e ovviamente alle dimensioni del mercato. Quest’anno l’India ha segnato il primato mondiale della popolazione, togliendolo alla Cina: stando all’ultimo rapporto “State of World Population” delle Nazioni Unite, ha più di 1,428 miliardi di abitanti. Il Paese può attualmente contare su un “dividendo demografico” ovvero su un potenziale di crescita economica derivante dal fatto che la quota della popolazione in età lavorativa è maggiore di quella in età non lavorativa. Secondo l’indagine governativa “The Economic Survey 2018-19” questa finestra durerà dal 2018 al 2055-56, con un picco nel 2041. Nel 2047 si celebrerà il centenario dell’indipendenza, in vista del quale il governo ha lanciato un nuovo mantra: “Amrit Kaal”, un’epoca aurea, un tempo cruciale, secondo l’astrologia vedica. (segue) (Inn)