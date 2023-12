India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in programma in primavera diranno chi guiderà il Paese nei prossimi cinque anni di questa decisiva fase. Uno dei sondaggi più recenti, effettuato questo mese da Etg Research per il canale “Times Now”, prevede che sarà l’Alleanza democratica nazionale (Nda) di cui è capofila il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi: dovrebbe conquistare 323 dei 543 seggi della Camera del popolo, la camera bassa, contro i 163 dell’Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano (India), la coalizione guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc). Le debolezze dell’opposizione contribuiscono certamente al vantaggio dello schieramento governativo, che non è abissale in termini proporzionali: la stessa indagine attribuisce all’Nda il 44 per cento dei voti contro il 39 per cento dell’Alleanza India. L’ultimo significativo test elettorale prima delle politiche – le elezioni di novembre in cinque Stati, con circa 160 milioni di elettori convocati alle urne – si è concluso con una netta vittoria del Bjp, che si è imposto in tre Stati, compresi i due più popolosi e importanti, il Madhya Pradesh e il Rajasthan. Su 28 Stati e otto Territori dell’Unione, ora il Bjp ne vanta 12 mentre in altri cinque governano alleati dell’Nda. Il Congresso, invece, è a quota tre. Altri sette sono governati da forze che fanno parte della sua coalizione. (segue) (Inn)