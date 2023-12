India: il 2023 di Nuova Delhi con record di popolazione, economia in crescita e ascesa globale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente, poi, Modi è un leader carismatico e popolare, nonché un sapiente comunicatore: l’indagine settimanale di Morning Consult lo vede stabilmente al primo posto nella classifica di gradimento dei leader globali, con un tasso di approvazione del 76 per cento all’inizio di dicembre, dopo quasi dieci anni di governo e con un andamento piuttosto costante nel suo secondo mandato, salvo una flessione dopo la seconda ondata della pandemia di Covid-19 nella primavera del 2021. Il quadro rende Modi più che fiducioso: “Garantisco che nel mio terzo mandato l’India sarà fra le prime tre economie del mondo”, ha affermato recentemente. Forse solo un eccesso di sicurezza potrebbe complicare il percorso del Bjp. All’estero, invece, le opinioni su Modi sono più contrastanti: a fine agosto, ad esempio, il Pew Research Center, sondando 12 Paesi di diversi continenti (ma non europei), rilevava tassi di sfiducia e di fiducia molto vicini: 40 e 37 per cento rispettivamente. Ciò non toglie che il premier indiano sia un politico sempre più considerato sulla scena internazionale. (segue) (Inn)