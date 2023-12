Ucraina: dopo un anno di controffensiva Kiev arriva al 2024 con alcune vittorie e tante sfide impreviste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’anno che volge al termine è stato contrassegnato da alcuni successi per l'Ucraina nel campo politico, inclusa la luce verde giunta da Bruxelles per iniziare i negoziati sull'adesione all'Ue, il 2023 non ha portato i desiderati avanzamenti significativi sul campo di battaglia. Il Paese, aggredito militarmente dalla Russia il 24 febbraio del 2022, sta per iniziare il secondo anno del conflitto con più sfide di quanto avesse auspicato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'inizio del 2023: per l’Ucraina, infatti, resta vitalre continuare a lottare non solo per le proprie terre, ma anche per mantenere elevata l'attenzione dell'Occidente, che si rivolge sempre di più al Medio Oriente a causa del conflitto in corso a Gaza. Kiev ha iniziato l'anno preparandosi per la controffensiva con un obiettivo ambizioso: arrivare fino alla Crimea. La posta in gioco e le aspettative erano elevate, considerando anche che nei primi mesi dell'anno l'Ucraina ha finalmente ricevuto i tanto attesi carri armati occidentali. Con un ritardo di qualche mese la controffensiva ha finalmente preso il via intorno al 4 giugno, preceduta dai pochi giorni prima dalla conquista della Russia della città di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Complessivamente, nel corso della controffensiva l'Ucraina ha liberato 14 insediamenti nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia: un risultato evidentemente non soddisfacente. (segue) (Kiu)