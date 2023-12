Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il graduale allontanamento delle giunte militari del Sahel dall'orbita occidentale ha trovato ulteriore conferma il giorno seguente, il 5 dicembre, quando i governi di Mali e Niger hanno diffuso un comunicato stampa congiunto in cui denunciavano le convenzioni firmate con la Francia per il superamento della doppia imposizione fiscale. La decisione, si legge nella nota congiunta, fa seguito al "persistente atteggiamento ostile della Francia" e al "carattere squilibrato" di queste convenzioni che costituiscono "un notevole deficit per il Mali e il Niger". Le convenzioni fiscali denunciate dalle giunte golpiste disciplinano le norme per la tassazione del reddito o delle successioni e permettono inoltre lo scambio di informazioni e la collaborazione tra amministrazioni, ad esempio per la riscossione delle imposte. Tali convenzioni verranno quindi abolite "entro tre mesi", secondo quanto affermato nel comunicato. La decisione è destinata ad avere serie ripercussioni sia per i privati che per le imprese domiciliate in Francia e che svolgono un'attività in Mali o in Niger, e viceversa, con conseguenze inevitabili sia per i francesi che lavorano in Niger, sia per i maliani della diaspora in Francia, ma anche per le aziende che espatriano alcune filiali. (segue) (Res)