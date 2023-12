Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora prima, alla fine di novembre, la giunta militare del Niger aveva inferto un altro duro colpo ai suoi ex alleati europei, annunciando l'abrogazione di una legge che criminalizzava il traffico di migranti attraverso il Paese saheliano. La legge, approvata nel 2015, ha costituito per anni il caposaldo della strategia di contrasto all'emigrazione illegale verso l'Europa, portata avanti dall'allora presidente Mahamadou Issoufou e dal suo successore Mohamed Bazoum, deposto dal golpe dello scorso 26 luglio e da allora agli arresti. La legge era stata introdotta con il sostegno dell’Ue per contribuire a ridurre il flusso di cittadini dell’Africa occidentale verso l’Europa ed era stata ampiamente osteggiata dagli abitanti del deserto, le cui economie dipendevano in buona parte dal business del traffico di esseri umani. La legge, pur non risolvendo alla radice il problema del traffico di migranti, ha avuto il merito di favorire una drastica riduzione del numero di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana e transitati attraverso il Niger. Sotto la pressione di Bruxelles, le autorità di Niamey – fino al colpo di Stato del luglio scorso – hanno attuato una serie di misure volte a limitare l’accesso al confine settentrionale con la Libia. Basti pensare che, tra il 2015 e il 2022, il Niger ha ricevuto circa 1,9 miliardi di dollari in sostegno legato alla migrazione da parte dell'Ue. Non c’è dubbio, dunque, che l’abrogazione della legge rappresenti un duro colpo alla strategia europea di gestione dei flussi migratori dall’Africa. Il rischio è infatti che ora le bande di trafficanti possano vedere l’abrogazione della legge come un’opportunità per spingere ancora una volta i migranti nei Paesi confinanti con il Niger, come la Libia o l’Algeria, per poi trasportarli in Europa. (Res)