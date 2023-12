Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano economico si vedono già i frutti della politica di privatizzazione annunciato dal governo a dicembre 2022. Il Fondo sovrano egiziano ha firmato il 20 dicembre un accordo da 800 milioni di dollari per vendere delle quote in sette hotel di lusso alla holding Tmg di Hisham Talaat Moustafa, nel tentativo di raccogliere fondi e valuta estera, preziosa per onorare gli impegni internazionali. Da quando l’esecutivo del Cairo ha avviato la privatizzazione, il Tesoro ha ricavato 5,6 miliardi di dollari dalla vendita di partecipazioni statali. La vendita di asset statali consente di allentare anche la pressione sulla sterlina egiziana, la valuta locale, attrarre investimenti e nel lungo periodo avviare le riforme economiche richieste dal Fondo monetario internazionale. Nello specifico, Tmg ha acquisito il 39 per cento delle quote in sette hotel storici di proprietà statale al Cairo, Alessandria e Assuan: Sofitel Legend Old Cataract Aswan, Movenpick Resort Aswan, Sofitel Winter Palace Luxor, Steigenberger Tahrir Hotel, Steigenberger Cecil Hotel Alexandria, Marriott Mena House Cairo Hotel e Marriott Omar Khayyam Zamalek. Secondo l’accordo, Tmg potrà acquisire quote fino al 51 per cento. (segue) (Cae)