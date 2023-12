Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, insieme alla International Finance Corporation, ha condotto studi preliminari sulla dismissione di 50 società, dando priorità a settori specifici come aeroporti e telecomunicazioni. L’Egitto soffre di una scarsità di valuta estera causata dallo scoppio del conflitto in Ucraina nel febbraio del 2022 e dall’aumento dei tassi di interesse statunitensi, che ha aumentato la pressione sull’economia ed esacerbato l’inflazione (36,4 per cento a novembre 2023), in un momento in cui il valore della lira egiziana è scesa rispetto al dollaro di oltre il 96 per cento negli ultimi 21 mesi. Infine, è destinato a pesare sulle casse dello Stato anche l'annuncio delle principali compagnie di navigazione commerciale internazionali di non usare il Canale di Suez per i collegamenti tra il Mediterraneo e il sud-est asiatico, a causa dei ripetuti attacchi dei miliziani sciiti yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Basti pensare che nell'anno fiscale luglio 2022-giugno 2023 il transito attraverso Suez ha fruttato all'Autorità di gestione 9,4 miliardi di dollari. (Cae)