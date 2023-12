Torino: il 2024 sarà l’anno della Metro 2, attesa per gara e aggiudicazione appalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più volte annunciata come ‘la più grande opera della storia di Torino’ la Metro 2 il prossimo anno entrerà nella fase di pre-cantierizzazione, con l’inizio dei lavori che dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2025. Dopo alcuni segnali di rallentamento a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, l’opera ha subito lo scorso mese un’accelerata con la nomina del Commissario straordinario Bernardino Chiaia, professore ordinario di Scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino, e il successivo annuncio della presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione ufficiale del tracciato della nuova linea metropolitana a gennaio. Proprio quest’ultimo passaggio dovrebbe spianare la strada verso le gare di appalto e il successivo avvio dei cantieri. Lo stesso sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha parlato del 2024 come “l’anno decisivo per l’aggiudicazione dei lavori. Si tratta di aggiudicare gare per 1,8 miliardi di euro”. (segue) (Rpi)