Torino: il 2024 sarà l’anno della Metro 2, attesa per gara e aggiudicazione appalto (2)

- La prima tratta della Metro 2 prevede un percorso da Rebaudengo al Politecnico passando per l’Università di Torino e il centro storico della Città. Un tracciato che rappresenterà la riqualificazione di una parte importante di Torino Nord, ovvero quella attraversata dal Trincerone: l’ex ferrovia abbandonata che da decenni rappresenta un serio problema di decoro e degrado per il quartiere. Con l’avvio dei lavori il Trincerone verrà coperto per permettere la creazione delle stazioni della Metropolitana sotto terra e la riqualificazione della parte superficiale da 67 mila metriquadri con alberi (700), piste ciclabili (4,5 chilometri) e aree di socializzazione e sport per 9 milioni di euro. Lungo il Trincerone sorgeranno le stazioni Corelli, San Giovanni Bosco e Giulio Cesare. L’obiettivo dell’incontro con il ministro Salvini è anche quello di fare il punto sulle estensioni a Nord e a Sud dell’attuale tracciato confermato, che devono ancora essere finanziate. L’obiettivo è quello di portare da una parte la Metro 2 fino a San Mauro e dall’altra verso Santa Rita e Mirafiori. Il tracciato attualmente finanziato dovrebbe essere completato entro il 2032. (Rpi)