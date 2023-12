Sardegna: nuovo approdo turistico di San Bartolomeo a Cagliari, pronto bando dell'Autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lungomare della città di Cagliari si prepara ad avere un nuovo spazio per la nautica da diporto, gli sport nautici e un’area per lo svago, incastonata tra la passeggiata di Sant’Elia, quella appena riqualificata di Su Siccu e gli ex magazzini del sale. Dopo la revoca del primo bando pubblicato nel mese di febbraio 2019 per consentire al Comune di Cagliari di realizzare le rampe di accesso al ponte ciclopedonale, l’AdSP del Mare di Sardegna ha indetto un nuovo bando pubblico per il rilascio di una concessione demaniale marittima, della durata di 15 anni, sulla Banchina Est di San Bartolomeo e relativi specchi acquei. Oggetto del bando, appunto, un tratto di banchina ed il retrostante piazzale pavimentato per un’area complessiva di oltre 5 mila e 500 metri quadri, più la porzione antistante di mare di altri 4 mila metri quadri. Il canone annuo posto a base d’asta, sul quale effettuare il rialzo per la determinazione dell’offerta economica, sarà pari a 32 mila e 675 euro annui, così come dovrà essere presentato, in sede di gara, un piano economico finanziario compatibile con la durata quindicennale della concessione. (segue) (Rsc)