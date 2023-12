Sardegna: nuovo approdo turistico di San Bartolomeo a Cagliari, pronto bando dell'Autorità portuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo nuovo bando – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – integriamo la lunga e radicale riqualificazione e valorizzazione del lungomare di Cagliari che sta sempre più ritornando nella disponibilità della collettività e di quegli operatori che intendono investire e scommettere sulla nautica da diporto e tutte le attività a questa correlate”. L'operatore che vincerà il bando potrà svolgere esclusivamente attività legate alla nautica da diporto, didattica (scuole nautiche per il conseguimento di patenti), attività sportiva (vela, canottaggio, motonautica) e servizi all’utenza. Avrà anche la possibilità di realizzare fabbricati da adibire a servizi (reception, bagni, docce, aule di formazione, punto ristoro), per una superficie massima di 300 metri quadri. La pubblicazione del bando chiude un lungo iter per la gestione del compendio, riqualificato nel 2011, che si affaccia sul canale navigabile che costeggia le saline di Molentargius e che, negli ultimi tre anni, ha acquisito ulteriore pregio a seguito della radicale riqualificazione del lungomare di Su Siccu e all’imminente apertura del ponte ciclo pedonale realizzato dal Comune di Cagliari. (Rsc)