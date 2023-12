Germania: generale Mais, la brigata in Lituania rischia di indebolire l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schieramento su base permanente di una brigata dell'esercito tedesco in Lituania, operativa dal 2027, rischia di indebolire la stessa forza armata a meno che non venga effettuato con massicci investimenti. È quanto afferma il capo di Stato maggiore della medesima arma, il generale Alfons Mais, in un'email che ha inviato a novembre al capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Carsten Breuer. Nel testo, visionato dal settimanale “Der Spiegel”, Mais motiva la sua preoccupazione con la situazione precaria dell'esercito tedesco. In particolare, il generale scrive: “Purtroppo non posso evitare di sottolineare ancora una volta che le risorse materiali dell'esercito, misurate sui compiti dal 2025, sono attualmente più che marginali e continueranno a essere sottofinanziate in futuro, nonostante tutto l'impegno positivo”. Mais evidenzia: “La coperta è semplicemente troppo corta”. A oggi, l'esercito è infatti equipaggiato soltanto al 60 per cento per tutte le categorie di materiali. Secondo Mais, “senza ulteriori investimenti”, la costituzione della brigata da schierare in Lituania farà scendere tale livello al 55 per cento. (segue) (Geb)