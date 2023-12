Germania: generale Mais, la brigata in Lituania rischia di indebolire l'esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale osserva poi che i costi dell'equipaggiamento per l'unità non compaiono ancora nei bilanci del ministero della Difesa per i prossimi anni. Pertanto, è il momento di stabilire le priorità e contabilizzare ttali spese “nella loro interezza”. Il nucleo della brigata tedesca in Lituania verrà formato dal 203mo battaglione truppe corazzate e il 122mo fanteria meccanizzata. Il terzo battaglione sarà costituito dalla Presenza potenziata avanzata (Efp), il gruppo di battaglia della Nato già nel Paese del Baltico di cui la Germania ha attualmente il comando a rotazione. Da tempo, l'esercito tedesco avverte che la brigata, forte di cinquemila effettivi, avrà bisogno di ulteriori unità di supporto, per il cui materiale non sono ancora stati stanziati fondi. Secondo Mais, di conseguenza il ministero della Difesa deve “contrastare l'impressione iniziale che l'esercito debba ricavare il fabbisogno aggiuntivo dal suo inventario o dalla pianificazione precedente”, in cui la brigata da schierare in Lituania non è inclusa. (Geb)