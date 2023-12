Natale: pienone di turisti a Roma, tra lettere sull'albero e regali la città festeggia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un clima di festa, quindi, quello che ha avvolto la Capitale già da qualche settimana. Dall'albero di Natale targato Dior che illumina Piazza di Spagna, al tradizionale abete del Comune, che quest'anno ha traslocato in Piazza del Popolo. E poi le luminarie che decorano le vie dello shopping affollate per gli acquisti di Natale. Da via Condotti a via del Corso, però, quello di quest'anno per i romani è stato un Natale di parsimonia. Chi passeggiava nel centro storico in questi giorni ha detto "sì ai regali" ma "quest'anno si spende meno". Passo svelto e buste in mano con dentro soprattutto "vestiti, calzini, e regali che so che servono" perché "quest'anno sono precaria, il budget rimane intorno ai 200 euro e compro meno". (segue) (Rer)