Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (7)

- A sostegno dell’Egitto non si è mosso soltanto l’Fmi, ma anche l’Unione Europea. “La recente visita di visita del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Cairo, si inserisce in un quadro in cui la stessa Ue intende sostenere lo sviluppo economico dell’Egitto, mitigando l'impatto dell'attuale crisi Israele-Hamas”, ha affermato La Fortezza. Secondo diverse fonti - ha proseguito l’esperta, “l’Ue dovrebbe proporre un piano di investimenti con l’immissione di 9 miliardi di euro nel paese a favore di settori come le iniziative digitali, l'energia, l'agricoltura e i trasporti”. Infine, “alla luce dell’instabilità regionale derivante dal conflitto Israele-Hamas in corso, anche gli Stati del Golfo starebbero valutando di rafforzare le proprie politiche di sostegno all’economia egiziana. Se negli ultimi anni gli attori del Golfo sono stati meno generosi nei confronti de Il Cairo, la crisi di Gaza potrebbe spingere anche le Monarchie del Golfo a riprendere un più vigoroso programma di aiuti soprattutto per il tramite di nuovi depositi in contanti presso la Banca centrale egiziana e ulteriori operazioni a sostegno della valuta egiziana in caso di future svalutazioni”, ha concluso La Fortezza. (segue) (Cae)