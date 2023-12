Ue-Balcani: sostegno a normalizzazione rapporti Pristina-Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea e i partner dei Balcani occidentali continuano a sostenere gli sforzi nel processo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado. È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue-Balcani occidentali di Bruxelles. "Continuiamo a sostenere pienamente gli sforzi dell'Alto rappresentante dell'Ue e del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e per altre questioni regionali dei Balcani occidentali. Ci aspettiamo che le due parti si impegnino in modo costruttivo, in buona fede e nello spirito del compromesso, per compiere rapidi progressi nella normalizzazione delle loro relazioni, che è fondamentale per la sicurezza e la stabilità dell'intera regione e per garantire che le parti possano avanzare nei rispettivi percorsi europei", si legge nel testo approvato. "Esortiamo le parti a dare piena attuazione all'accordo sul percorso di normalizzazione e al suo allegato di attuazione, nonché a tutti gli accordi precedenti, senza ulteriori ritardi o precondizioni", continua il testo. "Ci aspettiamo inoltre che le parti perseguano sforzi sostenuti per una riduzione delle tensioni, in linea con le richieste dell'Ue e che si astengano da azioni unilaterali e non coordinate che potrebbero portare a ulteriori tensioni e violenze, nonché da una retorica che non favorisce la normalizzazione delle relazioni", conclude la dichiarazione finale. (Beb)