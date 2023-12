Ue-Balcani: von der Leyen, apertura primo cluster adesione con Albania e Macedonia, Bosnia dopo rispetto criteri adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del vertice Ue-Balcani occidentali di Bruxelles, i leader Ue e della regione hanno discusso lo stato dei lavori sul fronte dell'allargamento. "Vogliamo aprire al più presto i negoziati di adesione al primo cosiddetto cluster dei fondamentali con l'Albania e la Macedonia del Nord", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del veryice di Bruxelles. "Riteniamo di poter avviare i negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e, per quanto riguarda il Montenegro, con il nuovo governo c'è un nuovo slancio per riprendere il cammino verso l'adesione", ha aggiunto. "Infine, sia per il Kosovo che per la Serbia, la strada da percorrere è quella del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue", ha proseguito. "Quest'anno hanno compiuto importanti passi avanti con l'accordo di Ocrida, che ora deve essere attuato, e accolgo con grande favore la diminuzione delle tensioni nel nord del Kosovo, in particolare sulle targhe, sull'elettricità e sulla preparazione di elezioni municipali anticipate", ha concluso von der Leyen. (Beb)