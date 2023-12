Natale: pienone di turisti a Roma, tra lettere sull'albero e regali la città festeggia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Direzione Roma per treni, macchine e aerei questo Natale. Nella capitale, infatti, è record di presenze turistiche in occasione delle festività, tra Natale e Capodanno. Mentre la città è addobbata a festa, tra abeti illuminati e spettacoli diffusi, i numeri parlano di un +37 per cento di presenze sul 2022. I dati sono quelli diffusi dall'Ente bilaterale del turismo: 310 mila arrivi e 703 mila presenze stimate per il 25 dicembre, con rispettivamente un +37,78 per cento e +37,84 per cento sullo stesso periodo del 2022. E i numeri sono ancora maggiori per Capodanno con 388 mila arrivi e 925 mila presenze stimate in alberghi e Bnb, rispettivamente +31,97 per cento e +35,04 per cento sul 2022. Dati in aumento anche rispetto pre pandemia che fanno registrare al giorno di Natale un +22,68 per cento di arrivi e +23,44 per cento di presenze sul 2019. Sono cifre "che confermano quanto Roma sia tornata appetibile sul mercato turistico internazionale", ha detto l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato. (segue) (Rer)