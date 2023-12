Natale: pienone di turisti a Roma, tra lettere sull'albero e regali la città festeggia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E tra il via vai di chi arriva in città si fa largo il fitto cartellone di iniziative organizzate dal Comune di Roma per turisti e residenti. Dal concerto di fine anno al Circo Massimo - con Blanco, Lazza e Francesca Michielin - fino alla programmazione di Capodarte quando le porte di musei, teatri, e cinema si apriranno per 80 iniziative gratuite organizzate il primo giorno dell'anno in tutti i Municipi di Roma. Tra queste i quattro spettacoli - il 22, il 23, il 29 e il 30 dicembre - che affolleranno diversi quadranti della capitale: piazza San Giovanni Bosco al Tuscolano, Torre Maura, Casal De Pazzi e piazza Anco Marzio a Ostia. "Con i quattro spettacoli di avvicinamento nelle piazze e nei quartieri e il concertone di fine anno al Circo Massimo abbiamo dato ai turisti un motivo in più per scegliere di visitare Roma e festeggiare in piazza l'arrivo del nuovo anno", ha sottolineato Onorato. "Porteremo il clima di festa in quattro piazze popolari di altrettanti quadranti fondamentali della vita della nostra città", ha aggiunto. (segue) (Rer)