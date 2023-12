Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è l’anno che ha sancito il definitivo, e forse irreversibile, declino dell’influenza francese nel Sahel. Un processo già in atto da tempo, ma che ha avuto un'accelerazione in particolare negli ultimi tre anni, segnati da una serie di rovesciamenti militari di presidente democraticamente eletti in diversi Paesi dell’area: prima in Mali, teatro di un duplice golpe nel 2020 e nel 2021; poi in Guinea, dove il presidente Alpha Condè nel settembre 2021; quindi in Burkina Faso, anch’esso teatro di un duplice golpe, nel gennaio e settembre 2022. Infine, è stata la volta del Niger, dove lo scorso 26 luglio è stato rovesciato il presidente Mohamed Bazoum, stretto alleato di Parigi. Il golpe in Niger ha rappresentato forse il colpo di grazia per gli interessi francesi nel Sahel, facendo crollare anche l’ultimo bastione di una regione da sempre considerata il perno di quella “Francafrique” che ormai, di fatto, non esiste più, soppiantata dalla crescente penetrazione russa. L’ultimo atto di questo progressivo allontanamento è stato il ritiro del contingente militare francese dal Niger, già annunciato da mesi e completato lo scorso 22 dicembre, quando ha lasciato il Paese anche l’ultimo drappello dei 1.400 uomini che erano rimasti dopo il golpe di luglio. Il ritiro è avvenuto dopo mesi di aspre tensioni tra Parigi e Niamey, con un braccio di ferro iniziato all’inizio di agosto, quando il governo di transizione nigerino guidato dal generale Abdourahamane Tchiani aveva denunciato gli accordi di cooperazione militare con Parigi e aveva definito “illegale” la presenza dei circa 1.400 soldati francesi presenti nel Paese e terminato solo alla fine di settembre con una sostanziale “resa” da parte del presidente francese Emmanuel Macron. (segue) (Res)