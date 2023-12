Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il solco che ormai separa il Niger – e con esso i vicini Mali e Burkina Faso – dalla Francia e dall’Occidente, del resto, è destinato ad allargarsi. Dopo aver dato vita ad una coalizione militare, le giunte militari al potere a Bamako, Ouagadougou e Niamey sembrano infatti intenzionate a stringere un'alleanza politica e monetaria. Questo, almeno, quanto annunciato dal leader della giunta nigerina. In un'intervista rilasciata di recente all'emittente locale "Rts", il generale Tchiani non ha fornito ulteriori dettagli sull'intenzione dei tre Paesi governati da leader militari, limitandosi ad affermare che "oltre al campo della sicurezza, la nostra alleanza deve evolversi nel campo politico e in quello monetario". Dichiarazioni che, se troveranno conferma, sanciranno un ulteriore allontanamento dei tre Paesi dalla Comunità economica dei Paesi membri dell'Africa occidentale (Cedeao) – l'organizzazione regionale che dopo i rispettivi colpi di Stato li ha sospesi a tempo indeterminato – e quindi dall'influenza occidentale, e della Francia in particolare. Tale allontanamento era già iniziato lo scorso 16 settembre, quando le stesse giunte militari di Mali, Niger e Burkina Faso si sono riunite nell'Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), iniziativa militare ma anche diplomatica che intende garantire indipendenza ai tre Paesi rispetto ad organismi regionali o internazionali. (segue) (Res)