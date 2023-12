Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente i ministri degli Esteri dei tre Paesi, riuniti a Bamako, hanno dato forma compiuta a questa coalizione, dandole una dimensione politica e diplomatica. Le tre parti, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, stanno lavorando all'adozione di protocolli aggiuntivi, all'istituzione di organi istituzionali e giuridici dell'Alleanza e alla "definizione delle misure politiche e del coordinamento diplomatico". Inizialmente l’Aes è nata come un patto di difesa tra Mali, Niger e Burkina Faso, che hanno deciso di unire le loro risorse militari per combattere gruppi ribelli o jihadisti. Tuttavia i tre Paesi intendono ora andare oltre e fondare una vera unione economica e politica che faccia da contraltare, appunto, alla Cedeao, che agli occhi dei golpisti è un'organizzazione controllata ancora dalla Francia e dai suoi alleati occidentali. L'annuncio, non a caso, arriva dopo che di recente i leader dell'organismo regionale hanno deciso di confermare le sanzioni alla giunta golpista del Niger, dopo che quest'ultima si è rifiutata di rilasciare il presidente deposto Mohamed Bazoum in cambio della loro revoca. (segue) (Res)