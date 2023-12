Sahel: il 2023 sancisce il definitivo declino dell’influenza francese nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Un altro colpo decisivo alle relazioni tra il Niger e l’Occidente è arrivato lo scorso 4 dicembre, quando la giunta militare di Niamey ha annunciato l’intenzione di porre fine agli accordi di difesa e sicurezza con l'Unione europea, stipulati per sostenere le autorità nigerine nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all’immigrazione irregolare. In un comunicato, il ministro degli Esteri di Niamey ha revocato l'accordo stipulato con l'Ue relativo alla missione civile europea denominata Eucap Sahel Niger, attiva dal 2012 e che attualmente conta su circa 130 gendarmi e agenti di polizia messi a disposizione dagli Stati membri dell’Ue per svolgere la sua azione. Oltre alla missione Eucap, la giunta nigerina ha comunicato di aver ritirato il consenso concesso per il dispiegamento della Missione di partenariato militare dell’Ue in Niger (Eumpm), attualmente a guida italiana. La giunta ha inoltre annunciato l’intenzione di revocare “i privilegi e le immunità” concesse nel quadro di questa missione, senza fornire ulteriori dettagli. Una decisione, peraltro, arrivata in un momento non certo casuale. Nello stesso giorno dell’annuncio, infatti, a Niamey era in visita il viceministro della Difesa russo Junus-bek Yevkurov il quale, dopo aver fatto tappa in Mali e in Libia, veniva ricevuto dal leader della giunta Omar Tchiani e dal ministro della Difesa Salifou Modi con i quali ha siglato un accordo che prevede il rafforzamento della cooperazione militare fra i due Paesi, sulla falsa riga di quanto avvenuto con la giunta militare del Mali, altro Paese che come il Niger (e il vicino Burkina Faso) è scivolato nell’orbita russa. (segue) (Res)