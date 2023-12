Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato egiziano uscente, Abdel Fattah al Sisi, ha stravinto come da previsioni le sue terze elezioni presidenziali, ottenendo un nuovo mandato alla guida del Paese arabo più popoloso del mondo, con i suoi oltre 105 milioni di abitanti, e in continuo boom demografico. I dati definitivi dei risultati delle elezioni presidenziali tenute dal 10 al 12 dicembre in patria e dall’1 al 3 dicembre all’estero indicano una vittoria schiacciante del presidente uscente, 69 anni, in carica dal 2014, con un ampio margine sul suo rivale più vicino, il socialdemocratico Farid Zahran. Al Sisi ha vinto con l'89,6 per cento dei voti e rimarrà dunque al potere almeno fino all'aprile del 2030, quando scadrà ufficialmente il suo nuovo mandato, teoricamente l'ultimo secondo le modifiche alla Costituzione approvate tramite referendum (senza quorum e un'affluenza del 44 per cento) nel 2019. La conclusione senza sorprese delle elezioni presidenziali, convocate in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, sancisce l'avvio di una serie di misure normative e finanziare volte a dare respiro alla casse dello Stato, arginando la pressione fiscale sui cittadini. (segue) (Cae)