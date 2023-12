Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le condizioni previste dall’accordo negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) a ottobre del 2022 per un prestito da 3 miliardi di dollari in 46 mesi nell'ambito dell'Extended Fund Facility (Eff), vi era anche la necessità di operare un passaggio a un regime di tassi flessibile, ponendo fine al meccanismo di mantenimento forzato del livello di cambio desiderato per il tramite di un drenaggio delle riserve in valuta estera. Al riguardo, l’esperta ha detto: “Dopo aver adottato per un certo periodo un regime a cambi flessibili, proprio per favorire i negoziati con l’Fmi, da marzo del 2022 la Banca Centrale egiziana è tornata a seguire un regime di cambio pressoché fisso”. (segue) (Cae)