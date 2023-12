Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia e i rapporti con l’Fmi segneranno le scelte della prossima leadership egiziana. “Proprio quello dei rapporti con l’Fmi sarà un dossier centrale per la prossima presidenza egiziana. Come confermato dalla numero uno dell'Fmi, Kristalina Georgieva, l’istituzione finanziaria internazionale potrebbe decidere di aumentare la linea di credito Eff fornita all’Egitto, portando il prestito da 3 a 5 miliardi di dollari, in ragione dell’impatto della guerra nella vicina Striscia di Gaza”, ha ricordato La Fortezza. Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’Fmi, infatti, la guerra in corso tra Israele e Hamas rischia di avere conseguenze sui Paesi della regione, e in particolare sull’Egitto, attraverso una ulteriore perdita delle entrate derivanti dal turismo e per il tramite di un aumento dei costi energetici. A tal proposito, l’analista geopolitica La Fortezza ha affermato: “L’ipotesi paventata di un aumento del credito all’Egitto da parte dell’Fmi appare in forte contraddizione con la linea seguita prima della crisi di Gaza dalla stessa istituzione finanziaria: a marzo l’Fmi, alla sua prima revisione del programma, aveva infatti sospeso l’erogazione della seconda tranche del prestito, proprio in ragione della scelta della Banca centrale egiziana di mantenere un tasso di cambio pressoché fisso, oltre che in ragione di una generale scarsa implementazione delle riforme pattuite”. (segue) (Cae)