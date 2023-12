Egitto: terzo mandato presidenziale per Al Sisi, si avvia la fase delle riforme economiche (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista a “Nova”, l’esperta di questioni geopolitiche nel Medio Oriente ha chiarito che “le nuove posizioni dell’Fmi e la possibilità che aumenti la linea di credito all’Egitto si spiegano con l’esigenza di assicurare maggiore stabilità a un Paese che è considerato troppo importante nelle dinamiche regionali per poter essere lasciato fallire. Questa visione è stata indubbiamente rafforzata dal ruolo che Il Cairo sta avendo nelle vicende legate alla Striscia di Gaza, soprattutto per il passaggio degli aiuti umanitari e per i corridoi umanitari”. “Proprio questa ritrovata centralità del ruolo politico dell’Egitto darà, probabilmente, maggiore sostegno alle posizioni del Paese in sede di ulteriori negoziati con l’Fmi, favorendo una maggiore propensione della comunità internazionale a intervenire a favore delle finanze egiziane, anche allargando i termini dell’accordo del 2022, proprio per evitare qualsiasi importante ulteriore scompenso alle finanze del Paese”, ha aggiunto La Fortezza. (segue) (Cae)