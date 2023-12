Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa stessa località, il dirigente del Bnd ha conosciuto Reno S., funzionario di Alternativa per la Germania (Afd). Partito nazionalconservatore all’opposizione al Bundestag, la formazione raccoglie consensi anche nell’estrema destra e ha posizioni filorusse. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l’agenzia di intelligence interna tedesca, classifica Afd come sospetta organizzazione estremista di destra. Oltre al passato nella Bundeswehr, Linke e S. “condividevano anche la loro posizione politica”. A favore di Afd, il dirigente del Bnd effettuò due donazioni da 100 euro, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. A sua volta, S. mise in contatto Linke con Eller. Il corriere della “talpa” è arrivato da bambino dalla Russia in Germania, acquisendo la cittadinanza. Nel febbraio del 2009, Eller si è arruolato nell'esercito tedesco, venendo addestrato come sottufficiale per l’informatica. Nel 2015, quando era ancora in servizio presso la Scuola di supporto al comando di Feldafing, l’allora militare venne radiato per essersi recato in Russia senza la necessaria autorizzazione al fine di entrare nel commercio di pietre preziose. Eller si sarebbe poi trasferito a Mosca, dove avrebbe risieduto presso l’hotel Ritz-Carlton per circa un anno iniziando a intrecciare la sua rete di rapporti con gli oligarchi russi. (Geb)